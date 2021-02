Dirigente da FESAP denuncia: Estado está a dar um mau exemplo ao não pagar as despesas com teletrabalho dos funcionários públicos como exige ao privado. Diz que não há fiscalização. E considera ainda que “já houve mais do que tempo” para proceder a essa regulamentação desde o primeiro confinamento geral, lamentando decisões arbitrárias que se registam por todos os setores da Administração Pública.

