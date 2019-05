Festival quer aproximar escolas e jovens ao mundo do cinema

O VI Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE) quer aproximar as escolas e a população mais jovem, bem como os demais interessados, ao mundo do audiovisual e do cinema nas suas variadas formas de expressão.

A iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) vai ter lugar no dia 7 de junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito da “Semana Regional das Artes 2019”.

O Festival pretende dar a conhecer filmes e proporcionar situações de aprendizagem, através de workshops de formação para alunos, professores e público em geral, bem como premiar e reconhecer o que de melhor se faz na área do cinema e do audiovisual.

A edição deste ano tem como novidade “o padrinho” do festival, o ator luso-americano, nascido na Madeira, Dino de Freitas.

De referir ainda que na cerimónia de entrega de prémios, agendada para as 11h, vão ser anunciados os vencedores do Madeira Curtas, concurso de curtas-metragens, este ano com o tema “Caminhos sem Dependência”.