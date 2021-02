FIBA torna-se na primeira federação desportiva internacional a assinar acordo com a Twitch

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) assinou um acordo de colaboração com a plataforma de streaming detida pela Amazon, Twitch. Com este acordo, a FIBA torna-se na primeira federação desportiva internacional a assinar um acordo de colaboração com a plataforma onde irá transmitir algumas das suas competições, conforme o comunicado disponibilizado no seu site oficial.

O acordo, que será plurianual, incluirá a transmissão de competições como a Euroliga feminina, torneios 3×3 e competições administradas pela federação com mais de 600 horas por ano. Com a nova aliança entre as duas empresas, a FIBA permitirá que os criadores de conteúdo da plataforma utilizem as suas imagens para criar uma rede nos principais mercados da FIBA, como França, Itália ou Espanha.

Andreas Zagklis, secretário-geral da Fiba , afirma que a celebração do acordo tem como objetivo “expandir o alcance da Fiba e do basquetebol para uma audiência mais ampla de adeptos. O Twitch é uma plataforma de streaming de vídeo cujo crescimento acelerou durante a pandemia, atingindo 30 milhões de visitantes por dia.

A plataforma foi fundada por Justin Kan em 2011, antes de ser comprada pela Amazon três anos depois. A empresa faturou 1,5 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2019, dos quais 300 milhões de dólares (246 milhões de euros) foram gerados através da publicidade na plataforma.