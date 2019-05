Fica na Cidade do Funchal para 36 concertos a partir de 17 de maio

O centro do Funchal vai estar repleto de concertos, integrados em mais uma edição do Fica na Cidade. São 36 concertos, entre 17 e 23 de maio, espalhados por diversos pontos da capital madeirense.

“São 7 dias de música, com 36 concertos e 150 músicos envolvidos, 112 deles regionais, uma aposta clara nos talentos musicais da nossa terra e um motivo para ficar na Baixa ao fim do dia na melhor companhia”, explicou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Entre os músicos confirmados estão: Dead Combo, Anselmo Ralph.

Para o autarca este é o maior festival de música da região, considerados os dias e músicos envolvidos, o que demonstra o “caráter dinâmico, criativo e cosmopolita” da cidade.

“A música é a melhor linguagem que podemos adotar no encontro de culturas entre aqueles que nos visitam com aqueles que aqui vivem, pelo que é exatamente este o mote do Fica na Cidade”, explicou Cafôfo.

O Fica na Cidade terá quatro palcos com “uma identidade própria, e harmonizados” com o espaço envolvente.

Os palcos vão estar situados na Zona Velha, com concertos no espectro do jazz, World Music e música tradicional; no Largo do Chafariz, à base de bandas de covers, na Rua da Carreira, que vai servir para dinamizar o comércio local; e na Praça Amarela, vai ficar o palco principal, onde atuarão todos os cabeças-de-cartaz.