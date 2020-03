Fidelidade anuncia isenção de copagamentos nos testes de Covid-19

O grupo Fidelidade anunciou em comunicado que para contribuir para o descongestionamento das plataformas de apoio ao despiste do COVID-19, “a Fidelidade e a Multicare desenvolveram, com os seus parceiros, uma ferramenta digital on-line (symptom checker) que, através de um questionário interativo, ajuda os seus clientes de saúde a identificar as patologias possíveis associadas a um determinado sintoma de saúde, em que se inclui a infeção por COVID-19”.

No final do questionário é feito o aconselhamento de próximos passos, incluindo uma consulta médica através de videoconferência. Esta ferramenta estará alojada nos sites da Fidelidade e da Multicare. “Para facilitar o diagnóstico atempado da infeção por COVID-19, a Fidelidade vai isentar os clientes do seu Seguro de Saúde Multicare do custo de copagamento no caso de terem que fazer o teste de despiste ao Covid-19 por prescrição médica”.

A Multicare disponibiliza ainda a linha de apoio telefónica Medicina On-line, que está disponível que 24h por dia, 7 dias por semana, e com um atendimento integralmente feito por médicos.

“A Fidelidade está preparada para tomar todas as medidas necessárias, e sempre em conformidade com a Direção Geral de Saúde, e acompanhará e implementará todas as recomendações das Autoridades de Saúde competentes, ajustando continuamente os planos às necessidades”, concluiu o comunicado.