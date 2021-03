Fidelidade disponibiliza acesso a serviços de assistência ao domicílio em contexto Covid-19

A Fidelidade anuncia que oferece serviços de assistência ao domicílio a clientes em isolamento. A seguradora “reforça o seu compromisso de continuar ao lado dos portugueses, na prevenção e promoção da saúde e bem-estar no contexto de pandemia que o país atualmente vive, com a disponibilização do acesso a serviços de assistência ao domicílio a todos os clientes que se encontrem em isolamento, por terem testado positivo à infeção por Covid-19, ou que estejam em isolamento profilático”.

Nos serviços oferecidos pela Fidelidade, em contexto de pandemia, aos seus mais de 2,2 milhões de clientes, realça-se a recolha e entrega de medicamentos ao domicílio, sem custos de transporte; a recolha e entrega de bens de primeira necessidade ao domicílio, dentro dos limites do concelho; a recolha e entrega de refeições prontas desde o estabelecimento de restauração escolhido até ao domicílio, dentro dos limites do concelho; e o cuidado a animais de companhia, incluindo o transporte para um alojamento temporário de animais de companhia.

A companhia liderada por Jorge Magalhães Correia avança com a oferta do serviço de transporte de suporte à vacina contra a Covid-19, para clientes com mais de 70 anos ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%, comprovado por Atestado Médico de Incapacidade Multiusos. O transporte até aos centros de vacinação (bem como o regresso a casa) será assegurado, “sempre que as condições de saúde dos clientes Fidelidade o permitam, por serviços de táxis contratados pela Fidelidade, também como medida de apoio a este setor que tem sido muito afetado desde o início da pandemia”

“A Fidelidade acaba de disponibilizar a todos os clientes que se encontrem em isolamento, por testaram positivo à Covid-19 ou por estarem em isolamento profilático por decisão das autoridades de saúde nacionais, uma diversidade de serviços de assistência ao domicílio 24 horas por dia, para contribuir para um dia-a-dia mais fácil, com o conforto e as comodidades necessárias”, diz a companhia.

Para os clientes com mais de 70 anos ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%, comprovado por Atestado Médico de Incapacidade Multiusos, a Fidelidade vai ainda assegurar o transporte de ida e volta do domicílio até ao local de vacinação contra a Covid-19 e respetivo regresso, assumindo todos os custos associados à deslocação.