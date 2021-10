A Fidelidade, no âmbito do processo de reestruturação, em 2021, do seu portfólio imobiliário em Portugal, recebeu no final da semana passada sete ofertas não vinculativas para a compra da totalidade das unidades de participação do Fundo Saudeinvest, apurou o Jornal Económico.

Os candidatos são fundos de investimento imobiliário e investidores institucionais vocacionados para infraestruturas imobiliárias na área da saúde, segundo revelam fontes ligadas ao processo.

A Fidelidade, que é detida pela Fosun (e em 15% pela CGD), está a ser assessorada neste processo pela CBRE e vai agora escolher uma short-list de entre três a cinco das sete propostas avançadas.

