FIFA quer garantir licença de maternidade remunerada de 14 semanas às jogadoras profissionais

Tiago Pinto, com 36 anos, terá responsabilidades acrescidas face ao cargo que ocupava no SL Benfica desde 2017, e é a grande aposta dos novos donos norte-americanos para catalisar o sucesso desportivo do AS Roma. A sua experiência nas modalidades para lá do futebol são um dos fatores chave que terão levado à contratação do português, segundo o jornal espanhol “Marca”.