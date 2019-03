FIL contribuiu com mil milhões para a economia de Lisboa nos últimos 20 anos

O valor acrescentado bruto da Feira Internacional de Lisboa (FIL) e do Centro de Congressos da Junqueira – direto e indireto – “ascende a 1.000 milhões de euros relativos aos certames realizados nos últimos 20 anos”, referiu ao Jornal Económico o presidente da Fundação AIP, Jorge Rocha de Matos.

A FIL completa 20 anos de atividade esta quarta-feira, 13 de março, tendo já um plano de expansão para a próxima década, ao longo da qual deverá triplicar de área de implantação no Parque das Nações, passando dos atuais 43 mil metros quadrados para 110 mil metros quadrados.

“Vamos continuar a crescer como sempre fizemos, de forma gradual e consolidada, para podermos chegar a uma dimensão que será o triplo da atual, daqui a 10 anos”, comentou Jorge Rocha de Matos, “sempre a contribuir para o valor acrescentado bruto da economia da cidade e da região de Lisboa”

A efeméride coincide com a inauguração da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa de 2019, que, segundo Jorge Rocha de Matos “vai ser a maior de sempre”. A celebração dos 20 anos da FIL vão contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, com o presidente da CML à altura da inauguração da FIL, João Soares, e com o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.