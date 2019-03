Filho de Donald Trump: Theresa May tem de “honrar a sua promessa” de avançar com o Brexit

Donald Trump Junior, diz que Theresa May tem de “honrar a sua promessa” de avançar com o Brexit. Num texto escrito para o jornal “Telegraph”, o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, refere que a primeira-ministra britânica “prometeu em mais de 50 ocasiões diferentes que o Reino Unido deixaria a União Europeia (UE) a 29 de março de 2019”, e que “precisa de honrar essa promessa”.

Donald Trump Jr, refere que Theresa May “ignorou o conselho do meu pai e, em última análise, um processo que deveria levar apenas alguns meses tornou-se um impasse de anos, deixando o povo britânico no limbo”. O filho de Donald Trump, assume ainda que que os ‘interesses instalados’ estão a tentar ‘silenciar as vozes’ daqueles votaram no Brexit, e que elegeram o seu pai para a Casa Branca.

“Quando o meu pai derrotou os interesses instalados de Washington num resultado histórico em 2016, poucos meses após o voto Brexit, presumimos erradamente que haveria uma transição pacífica e respeitável do poder dos democratas para os republicanos, assim como sempre houve neste país”, escreveu Donald Trump Jr.

No entanto, o filho mais velho do presidente dos EUA, salienta que “em vez disso, os democratas e os agentes do estado no nosso sistema de justiça estiveram em conluio para subverter a vontade do povo americano, com autoridades de alto nível a discutirem um esquema para tentar removê-lo [Donald Trump] do cargo usando a 25ª Emenda da nossa constituição”.

Donald Trump Jr, sublinha que o que se está a ver “agora em Washington, Londres e Bruxelas é a desesperada tentativa de última hora dos que já estiveram no poder de se apegarem ao que já foi seu em face de um mandato esmagador de mudança”.