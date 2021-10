Filho de Luís Filipe Vieira quer devolução de caução de 600 mil euros

O filho de Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, quer a devolução da caução aplicada no âmbito do processo Cartão Vermelho. Tratam-se de 600 mil euros dispensados através da penhora do apartamento onde mora o ex-presidente do Benfica, que está em nome de Tiago Vieira, avança o “Correio da Manhã”.

O pedido já foi interposto no Tribunal da Relação de Lisboa e Tiago Vieira alega que não tem os pressupostos que determinam a aplicação de medidas de coação.

O advogado do filho de Luís Filipe Vieira defende que a Relação de Lisboa não podia determinar a detenção do recorrente “por causa da natureza e circunstâncias dos facto indiciariamente apurados, sem lhe imputar um qualquer comportamento concreto em que pudessem fundar-se o perigo sério e grave de o mesmo não se apresentar voluntariamente”. No documento de 34 páginas, o advogado do empresário conclui que a decisão do juiz é “infundada”, “imotivada” e “desnecessária”.