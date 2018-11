Filósofo Ricardo Vélez Rodríguez será o ministro da Educação do Brasil

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira, pelo Twitter, a indicação do colombiano Ricardo Vélez Rodríguez para o cargo de ministro da Educação. Autor de mais de 30 obras, atualmente é professor emérito da Escola de Comando e Estado Maior do Exército.

“Velez é professor de Filosofia, mestre em Pensamento Brasileiro pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em Pensamento Luso-Brasileiro pela Universidade Gama Filho e pós-Doutor pelo Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, de Paris, com ampla experiência docente e gestora”, informou o presidente eleito pela rede social. O novo ministro já se teria naturalizado como brasileiro.

Num blog, o futuro ministro regista as suas ideias sobre o Ministério da Educação e promete “Mais Brasil, menos Brasília”, lema do presidente eleito, com ênfase na educação municipal. “Aposto, para o MEC, numa política que retome as sadias propostas dos educadores da geração de Anísio Teixeira, que enxergavam o sistema de ensino básico e fundamental como um serviço a ser oferecido pelos municípios, que iriam, aos poucos, formulando as leis que tornariam exequíveis as funções docentes”, disse. No texto, informa que um dos que apoiaram foi o “professor e amigo Olavo de Carvalho.”