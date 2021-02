Fim das hegemonias. Conheça os clubes que desafiam os crónicos vencedores das principais ligas europeias

A atípica temporada de 2020/21 fica marcada não só pela pandemia de Covid-19, como também pela quebra de alguns dos clubes mais poderosos da Europa. Para Juventus FC, Celtic FC, PSG, Real Madrid, FC Barcelona e os portugueses SL Benfica e FC Porto, este campeonato poderá marcar o fim de hegemonias que duram há anos. Os primeiros classificados da principais ligas europeias assim o demonstram. Saiba quais são.

Galatasaray FC Desde 2014 que o Galatasaray FC não vence o campeonato turco. O primeiro lugar esta temporada volta a dar esperança aos adeptos do clube de Instambul, ainda que a margem para o segundo classificado seja minima.

Glasgow Rangers Steven Gerrard, mediático ex-internacional inglês, agora treinador, propôs a acabar com a hegemonia do Celtic FC que dura há nove temporadas. A sua época de estreia dificilmente poderia ser melhor, uma vez que atualmente se encontram no primeiro lugar a uma distância de quase 20 pontos sobre o segundo classificado. Será muito dificil que o Glasgow Rangers não leve de vencido o campeonato escocês.

Sporting CP 19 anos depois, o Sporting CP volta a estar na pole position do campeonato português, com uma vantagem significativa sobre os adversários. Caso confirme o primeiro lugar no final da temporada, será um marco histórico não só para o clube, como também para o campeonato português, terminando a hegemonia de FC Porto e SL Benfica.

Lille OSC A equipa dos internacionais portugueses, Rentato Sanches e José Fonte, é a grande surpresa do campeonato francês. Boas exibições a nivel doméstico e europeu, fazem desta equipa favorita à conquista de titulos. Resta saber se conseguirão acabar com a hegemonia do PSG, um feito que só o AS Mónaco consegui fazer nos últimos sete anos.

AC Milan Desde a chegada de Zlatan Ibrahimović que o AC Milan parece ter ganho um novo fulgor. É a equipa mais consistente em Itália e poderá ser mesmo este ano que poderá regressar aos titulos, terminando a hegemonia da Juventus FC.