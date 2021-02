Fim de janeiro e começo de fevereiro registaram 43,2% de óbitos por Covid-19

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira, na quarta e quinta semana de 2021 registaram-se em Portugal, respetivamente, 4.711 e 3.825 óbitos. O número de óbitos por Covid-19 nessas semanas representou 43,2% das mortes.

Existiram mais 1.878 e 1.131 óbitos que o período homologo de 2015-2019. O número de óbitos por Covid-19 foi de 2.036, na quarta semana, e de 1.597, na quinta semana, representando, respetivamente, 43,2% e 41,8% do total de óbitos decorrentes nessas semanas.

O INE aponta que dos 8.536 óbitos neste período, mais de 75% corresponderam a pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos. Ainda assim, a maior taxa mortalidade verificou-se nas pessoas com idades iguais ou superiores a 90 anos.

No que toca à distribuição geográfica do total de mortes, as regiões Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa tiveram 82,6% dos óbitos nas semanas quatro e cinco. Em termos de número de óbitos por 100 mil habitantes, apenas as regiões Alentejo, que obteve 130,0% das mortes, o Centro com 103,2% e Área Metropolitana de Lisboa , com 90,5% apresentaram valores superiores ao nacional de 83,0%.

Nas semanas quatro e cinco, 65,2% dos óbitos ocorreram em estabelecimento hospitalar.

Para a recolha da informação, o INE recorre a informação sobre óbitos, obtida a partir dos dados do registo civil (assentos de óbito) apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC). A informação tem carácter preliminar e será sujeita a atualizações.