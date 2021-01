Finalizada obra de repavimentação do Caminho da Ladeira. Custo chega aos 46 mil euros

A obra de repavimentação do Caminho da Ladeira, em Santo António está concluída, e representou um custo de 46 mil euros. “Este é um dos 14 arruamentos que a Autarquia está a repavimentar em todo o concelho, numa empreitada que começou no final do ano passado”, diz o município.

“Este é mais um investimento da Autarquia que permitiu realizar a pavimentação integral do Caminho da Ladeira, nomeadamente no troço compreendido entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o Caminho da Terra Chã. Foi um trabalho realizado em coordenação com a empreitada de modernização das redes de água do Funchal, outra obra de proximidade desta Câmara que terá um impacto direto e substancial no bem-estar das famílias funchalenses”, explicou Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca diz que o executivo camarário tem-se notabilizado pelo trabalho no terreno, e tem realizados obras desde as zonas altas até ao coração da cidade, “melhorando acessos, condições sanitárias e redes de água, áreas que, ao longo dos últimos anos, têm merecido um conjunto de investimentos como não havia memória no Funchal. Sabemos que estas intervenções podem causar alguns contratempos, mas garantimos que os benefícios serão muito maiores, oferecendo mais segurança e uma melhor qualidade de vida à população”.