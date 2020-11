Financiamento às administrações públicas subiu para sete mil milhões de euros até setembro

O financiamento às admnistrações públicas foi de 7 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. De acordo com as estimativas divulgadas pelo Banco de Portugal (BdP), esta quinta-feira, este valor compara com os 3 mil milhões de euros financiados às mesmas instituições no período homólogo de 2019.

Segundo o documento, desde o início do ano e até setembro de 2020, as administrações públicas financiaram-se junto de bancos residentes em 5,5 mil milhões de euros e junto do exterior em 3,3 mil milhões de euros. Em contrapartida, neste período, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes totalizou -1,8 mil milhões de euros.

O financiamento através de títulos foi de 18,6 mil milhões de euros. Em compensação, verificou-se um financiamento através de empréstimos líquidos de depósitos de -11,6 mil milhões de euros.