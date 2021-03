Financiamento das administrações públicas nacionais foi 0,4 mil milhões de euros em janeiro de 2021

O financiamento das administrações públicas nacionais foi de 0,4 mil milhões de euros em janeiro de 2021, um resultado que compara com os -0,4 mil milhões em igual período do ano passado. Já o sector não financeiro viu o seu nível de endividamento cair para os 743,7 mil milhões de euros, dos quais 341,6 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,0 mil milhões de euros ao setor privado. Os dados foram revelados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) e mostram uma diminuição homóloga de 2,1 mil milhões de euros.

A nota estatística do banco central explica que a diminuição do endividamento no sector não financeiro se ficou a dever sobretudo à redução de 0,9 mil milhões de euros no sector público e de 1,2 mil milhões de euros no privado.

No sector público, a diminuição verificou-se, sobretudo, pelo decréscimo do endividamento face ao sector financeiro em 1,1 mil milhões de euros e às administrações públicas em 0,5 mil milhões de euros. Por outro lado, registou-se um aumento do endividamento face ao exterior de 0,5 mil milhões de euros.

Já no sector privado, as empresas observaram uma 1,3 mil milhões de euros no seu nível de endividamento, que se explica pela redução do endividamento face ao exterior e face ao sector financeiro, que perfazem, respetivamente, 0,9 mil milhões de euros e 0,2 mil milhões de euros.

Assim, a taxa de variação anual (tva) do endividamento total das empresas privadas foi de 1,2%, o que significa que desceu 0,4 pontos percentuais (pp) em termos mensais. Já a tva do endividamento total dos particulares caiu 0,1 pp, para 1,6%.

Analisando o financiamento das administrações públicas, este foi de 0,2 mil milhões de euros junto de bancos residentes e de 1,1 mil milhões de eurosjunto do exterior. Em sentido contrário, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes totalizou -0,9 mil milhões de euros.

Adicionalmente, o financiamento através de empréstimos líquidos de depósitos ficou-se de 0,4 mil milhões de euros, um resultado parcialmente compensado pelo financiamento através de títulos de -0,1 mil milhões de euros.

[notícia atualizada às 11h18]