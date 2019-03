Finerge compra duas centrais eólicas à Martifer e SPEE por 23 milhões

A Finerge comprou duas centrais eólicas por 23 milhões de euros que eram detidas em 50% pela Martifer. As centrais contam com uma potência instalada total de 18,9 megawatts (MW) e ficam localizadas em Vila Franca de Xira (12,6 MW) e em Baião (6,3 MW).

“Esta alienação insere-se na estratégia do grupo de rotação de ativos, cristalização de valor e redução da dívida”, pode-se ler no comunicado enviado à CMVM pela Martifer.

A Finerge é a segunda maior produtora de energia eólica em Portugal contando no seu portfólio de 43 centrais eólicas, com uma capacidade instalada de 908,1 megawatts.

“Esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia de crescimento e é uma prova do nosso emprenho em continuar a investir em Portugal. Espelha também o nosso continuo contributo para apoiar os esforços do país no caminho para neutralidade carbónica”, disse em comunicado o presidente executivo da Finerge Pedro Norton.