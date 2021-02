Fingeste lança serviço de reestruturação de empresas

“A Fingeste desenvolveu em conjunto com 12 países e vários investidores que asseguram o seu supplychain, o serviço ‘Urgent’, destinado a apoiar a reestruturação de empresas, a sua recuperação com new-money (novo dinheiro), a abertura de capital ou a sua venda, estando em situação financeira difícil no âmbito da pandemia”, anuncia em comunicado a sociedade especialista em assessoria de fusões e aquisições.

O serviço agora anunciado é “destinado a acelerar o processo de entradas de capital, alienação de participações sociais e entradas de dinheiro fresco para possibilitar a recuperação de empresas que necessitem dum apoio rápido e/ou de um balanço mais equilibrado, o compromisso de em cerca de 2 semanas, após o acordo de colaboração preparar documentação para apresentar uma short-list de investidores de perfil alinhado às reais necessidades da empresa”.

A Fingeste é especializada em operações de Reestruturação de Empresas, Fusões e Aquisições (M&A), Fundraising de Capital ou Divida para Médias Empresas, com uma grande experiência em Portugal e conta com a presença em 36 países e com 49 escritórios, através da representação exclusiva da M&A Worldwide, uma marca global de banca de investimento.

“O Grupo tem um trackrecord superior a 10 mil milhões de euros nos últimos 3 anos, com mais de 300 profissionais seniores nos principais mercados”, diz o comunicado.

A Fingeste “trabalha com Investidores Industriais e Financeiros Internacionais, com capacidade e interesse em

investir nas empresas Portuguesas, aumentar as suas ambições de conquista dos mercados internacionais, e transformá-las em líderes no seu setor de atividade”.