Fintech britânica Monese abre escritório em Portugal e procura 25 engenheiros e programadores

A fintech britânica Monese anunciou esta quarta-feira que chegou a Portugal e está a recrutar, pelo menos, 25 profissionais na área da Tecnologia, como software developers ou QA engineers. A empresa, que nasceu em Londres há cinco anos, escolheu a cidade de Lisboa para instalar o seu terceiro espaço físico, depois de já contar com um escritório em Tallin, na Estónia, e outro na capital de Inglaterra.

A empresa tem autorização do supervisor britânico Financial Conduct Authority para operar em qualquer país da União Europeia e assegura que, através da sua plataforma, é possível abrir conta bancária digital, através de um smartphone, em menos de 120 segundos. Com a app pode, depois, transferir dinheiro e efetuar pagamentos ou transferências.

Para criar esta conta o utilizador precisa de descarregar a aplicação móvel da Monese, criar um novo registo, tirar uma fotografia/gravar um vídeo a um documento de identificação. O processo fica terminado quando receber um cartão de débito contactless, posteriormente enviado pela Monese. A fintech garante que dispensa comprovativo de morada ou montante mínimo de abertura.

Atualmente com cerca de 600 mil utilizadores registados e 75% dos fundos relativos a pagamentos salariais, a equipa ‘alfacinha’ da Monese tem Carla Batista como líder de operações no país, após 14 anos na Visa Europe.

“A abertura de um escritório em Lisboa representa mais um passo na nossa expansão internacional, sendo uma cidade europeia de topo no que diz respeito à tecnologia e com imenso potencial de atrair, recrutar e trabalhar com os melhores talentos”, afirma o fundador e CEO, Norris Koppel.