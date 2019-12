No Palácio das Varandas, em pleno coração de Lisboa, vão começar a escrever-se novos contos sem fadas. Quando, no início do século XIX, Francisco Joaquim de Campos demoliu um antigo prédio pombalino para construir uma casa apalaçada e receber a elite burguesa, estaria longe de imaginar que 200 anos depois o espaço seria ocupado por empresas chamadas “startups” e “fintechs”. Porém, ficaria certamente orgulhoso, uma vez que os futuros inquilinos também pretendem romper com os padrões e a uniformização, que Francisco tanto condenava no estilo imposto pelo Marquês de Pombal.

Hoje, quem nos abre as portas é o empresário ítalo-argentino Marco Nigris, diretor-executivo da Fintech House, a “casa” das empresas financeiras tecnológicas em Portugal. Trata-se do primeiro cowork vertical para este setor e resulta de uma joint-venture entre a associação Portugal Fintech e a maior rede de espaços de trabalho partilhado no país, a Sitio.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor