Fintechs e Microsoft vão propor soluções de inovação tecnológica para a banca

Seis instituições financeiras – Banco CTT, BBVA, Caixa Geral de Depósitos, Fidelidade, Novo Banco e Unicre – vão, durante três meses, ter soluções prontas a implementar desenhadas por startups de tecnologia financeira (fintech).

Um dos bancos envolvido no programa, o Novo Banco, disse em comunicado, que, atento ao crescimento que se tem vindo a assistir no ecossistema da inovação financeira, em Portugal, e do seu potencial, vai desafiar startups de tecnologia financeira (fintech) a desenhar soluções digitais inovadoras para serem testadas em propostas de valor para clientes do banco, no âmbito do programa Fintech365.

O Fintech365 é o novo programa da Microsoft, desenvolvido pela Portugal Fintech, ao qual, a par do Novo Banco, se associaram mais cinco instituições do setor financeiro e de seguros, e que vai decorrer durante os meses de março, abril e maio, de forma digital, e garantir acesso direto a gestores chave na banca e apoio à implementação de provas de conceito nas instituições financeiras.

O objetivo é desenhar o futuro dos serviços financeiros “proporcionando aos players da banca e a startups da área financeira um espaço de cocriação de produtos digitais inovadores, que acelerem a digitalização do setor”, lê-se no comunicado da Microsoft que criou o primeiro programa para inovação tecnológica na banca com a Portugal Fintech.

Esta cooperação entre fintechs e players da banca e seguros, “permitirá gerar sinergias e discutir novas ideias e tecnologias que possibilitem, com o suporte das plataformas tecnológicas da Microsoft, encontrar soluções que acelerem a digitalização do setor financeiro e de seguros, beneficiando, no final da linha, os consumidores dos produtos do setor”, explica o Novo Banco, um dos bancos que se associou ao programa da Microsoft

“Durante estes três meses, as fintechs vão beneficiar do acompanhamento de decisores-chave da indústria financeira em Portugal e também do suporte das plataformas tecnológicas da Microsoft”, lê-se na nota.

O Fintech 365 está dividido em quatro fases. A primeira consiste na “comunicação dos desafios e na alocação das startups à instituição financeira com que vão trabalhar”. Numa segunda fase, serão definidos os objetivos da prova de conceito, assim como os seus requisitos técnicos e legais. Na terceira fase, as startups vão partir para a implementação das suas propostas; e por fim, na fase final, os projetos serão apresentados “numa sessão onde se pretende extrair aprendizagens e definir estratégias de próximos passos”. Decorrem candidaturas até ao dia 5 de março para qualquer startup fintech estabelecida no mercado que tenha desenvolvido um produto tecnológico para o setor financeiro.

No comunicado, António Ferrão (Portugal Fintech), responsável pelo programa, diz que “a Portugal Fintech tem como principal missão aproximar fintechs e incumbentes por forma a que a comunidade possa gerar sinergias que ajudem à digitalização da banca”.

O programa Microsoft for Startups está presente em 140 países e “já possibilitou a aceleração de milhares de startups tecnológicas, alavancando uma rede de parceiros global. Integrado neste programa, o Fintech365 permitirá estimular o ecossistema de startups já estabelecido, expandindo o seu negócio a clientes dos setores da banca e seguro, bem como incorporar novas startups no programa da Microsoft”, refere o comunicado.

“Na Microsoft, queremos potenciar o poder da tecnologia de forma a ajudar as organizações a inovar e criar novas oportunidades através da transformação digital. As startups são um elemento-chave no que respeita a inovação, uma vez que vão além dos limites e desafiam o status quo. Com a criação do Fintech 365, unimos as startups mais inovadoras e as principais instituições financeiras para ajudar a acelerar a sua transformação digital”, destaca no comunicado Andrea Rubei, Marketing and Operations Executive Director da Microsoft Portugal.