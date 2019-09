Fique a saber o que deve fazer para comprar um aparelho auditivo

Alertamos hoje, na segunda parte deste tema, para a compra dos aparelhos auditivos.

Importa esclarecer que os aparelhos auditivos são diferentes dos amplificadores, aqueles que são frequentemente anunciados em jornais e na televisão. Estes amplificadores ampliam o sons na sua totalidade, independentemente das frequências que estejam em perda. Já os aparelhos são parametrizados para a perda específica da audição do consumidor, por forma a corrigir a perda auditiva nas frequências e intensidades exatas de que precisa.

Apresentamos-lhe sete regras para comprar bem o seu aparelho auditivo:

Se o médico lhe recomendou uma prótese, faça uma pesquisa de preços em várias lojas antes de comprar. Averigúe se existe um período experimental e se o acompanhamento do doente para a resolução de eventuais problemas, a manutenção do aparelho e a substituição das pilhas estão incluídos no preço. O ideal é que tudo fique escrito num documento fornecido pela loja. Explique ao técnico as suas atividades diárias e necessidades. Considere as funções que lhe interessam no aparelho e não a marca. Investigue se oferecem a possibilidade de eliminar o ruído de fundo e de amplificar o som. Volte à loja as vezes necessárias até que o equipamento fique perfeitamente ajustado e operacional. Verifique a facilidade em trocar as pilhas e pergunte sobre os cuidados de manutenção. Pergunte, por exemplo, como pode limpar a humidade e a cera produzidas pelo ouvido. Teste o aparelho em diversos ambientes: por exemplo, ao telefone, com e sem ruído de fundo e em atividades diferentes. Alguns consideram consideram o som demasiado elevado e pouco natural, mas estas questões podem ser ajustadas. Com o tempo, ficará mais habituado aos novos sons. No início, convém usar todos os dias, mas apenas durante algumas horas e em ambientes tranquilos. A Segurança Social reembolsa uma parte das despesas a crianças até aos 16 anos e a idosos, desde que o aparelho seja receitado por um médico. Deve apresentar a receita, uma cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão e três orçamentos com valores atualizados.

Informe-se com a DECO.

Procure-nos em: DECO MADEIRA está à sua espera na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt