Fique a saber que cuidados deve ter na escolha de um brinquedo para oferecer aos mais novos

Natal sem crianças e sem brinquedos no sapatinho não faz parte do imaginário desta época festiva.

Escolher o brinquedo adequado à criança que o receberá não é tarefa fácil. Além do preço, muitas vezes fora do nosso orçamento, há a questão fundamental da segurança do próprio brinquedo.

Como podemos escolher seguramente o brinquedo que queremos oferecer?

Antes de mais, adeque o brinquedo à idade da criança a que se destina.

Opte por brinquedos com informações, avisos de segurança e instruções de utilização em português. Aliás, é obrigatório que toda a rotulagem esteja na nossa língua.

Peça para ver e manusear o produto. Certifique-se de que não existe o risco de o brinquedos magoar a criança. Pode fazê-lo passando a mão pelas arestas, pontas e bordos.

Verifique se tem peças pequenas e fáceis de arrancar (olhos, rodas, botões, por exemplo). Se essas peças couberem no interior de um rolo vazio de papel higiénico escolha outro brinquedo. Esse pode provocar acidentes.

Prefira sempre os produtos que têm compartimentos para as pilhas fechados com parafusos e que, apenas, com ferramenta podem ser abertos.

Muito cuidado com os brinquedos com fios compridos: não devem exceder os 22 centímetros para que a criança não consiga enrolá-lo à volta do pescoço.

Brinquedos com pés dobráveis, como tábuas de engomar ou cavaletes, devem ter sistema de suporte para evitar que os dedos fiquem entalados.

E em casa, que cuidados devemos ter com os brinquedos?

Retire o brinquedo da embalagem e, sobretudo se for de plástico, não a entregue à criança. Verifique se guardou a identificação e morada do fabricante ou importador, dados necessários se ocorrer algum problema.

Evite que os mais pequenos brinquem com os divertimentos das crianças mais velhas, nomeadamente quando há componente de tamanho reduzido.

Faça uma revisão periódica aos brinquedos. Deite fora os que estiverem danificados e ofereça a outras crianças os que estão em perfeitas condições, mas que já não são motivo de brincadeiras.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço electrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!