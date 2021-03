A Autoridade Tributária está a criar 7,2 milhões de planos prestacionais adicionais para todos os impostos de dívidas em execução fiscal, o que vai abranger 1,1 milhões de contribuintes. Os números do Ministério das Finanças, solicitados pelo Jornal Económico, revelam ainda que cerca de metade dos contribuintes deu cumprimento à primeira prestação dos planos automáticos do ano passado. No segundo trimestre, a maioria dos pedidos de adesão dos planos prestacionais chegaram das micro e pequenas empresas, nomeadamente de transportes, turismo e desporto.

