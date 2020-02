Fisco espanhol volta a processar Xabi Alonso devido a contrato com empresa instalada na Madeira

Um contrato assinado através da Kardzali, empresa que está registada na Madeira, levou o fisco espanhol a mover um terceiro processo contra Xabi Alonso, antigo jogador do Real Madrid, e também aos assessores fiscais Iván Azcuenaga e Ignacio Casanovas, por alegada fuga ao fisco, referente a 2014, no montante de 840 mil euros, diz o As, que é reproduzido pelo Notícias ao Minuto.

Este contrato assinado entre Xabi Alonso, os seus assessores fiscais, e a empressa Kardzali, refere o As, estaria relacionado com a exploração dos direitos de imagem que terá sido cedidos à Kardzali.

O processo foi realizada através de uma denúncia com origem na delegação de Madrid da agência estatal da administração tributária.