Fitch alerta que a regulamentação bancária global será reforçada em 2022

O alerta da agência de rating consta do relatório, ‘Fitch 2022 Outlook: Global Banking Regulation’. A Fitch considera provável que haja um reforço gradual das regulamentações bancárias globais em 2022, refletindo as expectativas de um retorno contínuo às normas pré-pandémicas.

A Fitch Ratings refere que a perspetiva regulatória dos bancos globais para 2022 é mais restrita, já que a agência espera a reintrodução de políticas macro prudenciais em algumas jurisdições, juntamente com a finalização das regras para implementar integralmente o regime de Basileia III (que restringe o uso de abordagens de modelo interno para cálculos de capital) nos mercados desenvolvidos. A Fitch também espera que os supervisores se concentrem nos riscos cibernéticos, climáticos e de cripto-ativos.

Para muitos mercados em desenvolvimento, as políticas macro prudenciais vinculadas a riscos de estabilidade financeira e a adesão aos requisitos supranacionais continuarão a ser o principal determinante das agendas de reforma regulatória, constata a Fitch.

“Os requisitos macro prudenciais permanecerão em foco, com mais reguladores a revelar as etapas para incorporar os riscos climáticos nas revisões de supervisão. Há potencial para riscos de contágio vinculados a taxas de juros mais altas, bolhas de ativos em mercados desenvolvidos e riscos domésticos em jurisdições de mercados emergentes”, diz Monsur Hussain, da Financial Institutions Research Group.