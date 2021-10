O maior banco privado português prepara-se para apresentar os resultados do terceiro trimestre já no dia 27 de outubro, mas já anunciou que o banco polaco detido em 50,1% (portanto consolidado integralmente) vai voltar a registar prejuízos no terceiro trimestre. O anúncio foi feito esta quarta-feira.

Em declarações ao Jornal Económico, Rafael Quina, o diretor da Fitch Ratings, responsável pela análise da banca portuguesa, diz que a agência de rating “espera uma boa dinâmica de recuperação do produto bancário do BCP, apesar da pressão sobre a margem financeira e um bom nível de controlo dos custos em Portugal e na Polónia”. “Também podemos assistir a uma gradual recuperação da margem financeira na Polónia depois do tombo do ano passado. No entanto, o custo de risco do terceiro trimestre provavelmente ficará acima da meta de longo prazo do BCP (ou seja bem superior aos 50 pontos base)”, alerta Rafael Quina.

