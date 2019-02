Fitch baixa o rating do Banco Montepio

A Fitch baixou o rating da dívida sénior “unsecured” de longo prazo da Caixa Económica Montepio Geral de B+ para B-.

A classificação de Recuperação passou de para ‘RR6’ para ‘RR4’. Em compensação, os ratings foram removidos da perspetiva Rating Watch Negative (RWN).

A razão para a descida de rating prende-se com a transposição da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu (Recovery and Resolution Directive) no que respeita à posição dos instrumentos de dívida não garantidos na hierarquia da insolvência, consagrando a concessão de um privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de resolução. Assim, os depósitos corporativos (de empresas) e de institucionais (fundos) em Portugal serão preferidos face aos obrigacionistas não garantidos em caso de resolução ou liquidação, juntamente com depósitos de retalho e PMEs.

A Assembleia Portuguesa aprovou o projecto de lei em 18 de janeiro de 2019 e foi publicado um decreto em (279 / XIII)

Fevereiro de 2019, sem alteração significativa face à proposta inicial. O Presidente da República promulgará a lei nas próximas semanas.

A redução dos ratings de longo prazo do programa de dívida sénior sem garantia do Banco Montepio de ‘B +’ para ‘B-‘, deixa este rating dois graus abaixo do Rating de Longo Prazo do banco enquanto Emissor de Longo Prazo (IDR) (B +) e reflete a visão da Fitch de que as perspectivas de recuperação para os credores seniores sem garantia do banco na resolução ou

a liquidação se tornarão deficiente com a adoção da lei que dá preferência total ao depositante.