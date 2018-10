Fitch sobe rating do BPI para ‘BBB’

A Fitch reviu em alta o rating do BPI para ‘BBB’ após o upgrade do CaixaBank. A agência de notação financeira norte-americana anunciou esta segunda-feira, 15 de outubro, que aumentou o rating de emissor de longo prazo de ‘BBB-‘ para ‘BBB’ e o de curto prazo de ‘F3’ para ‘F2’.

“A Fitch acredita que Portugal é um mercado estrategicamente importante para o CaixaBank, como demonstrado pelo seu investimento de longa data no Banco BPI e pelo seu envolvimento na conceção e implementação dos objetivos estratégicos da sua subsidiária. A venda, em novembro de 2017, de alguns negócios de seguros, gestão de ativos, cartões de crédito e corporate finance do BPI ao CaixaBank reflete uma maior integração”, refere a entidade, em comunicado.

Para a Fitch, os ratings de emissor de longo prazo (IDR), de dívida sénior e de suporte do BPI espelham uma elevada probabilidade de apoio do seu ‘dono’ CaixaBank (BBB + / Estável), em caso de necessidade. De acordo com os analistas, o IDR do BPI e seus os ratings da dívida sénior poderiam ser melhorados se o IDR do CaixaBank tivesse um update ou se a Fitch considerasse que a propensão do CaixaBank para lhe dar apoio tinha aumentado – factor este que, a seu ver, está associado ao ambiente operacional de Portugal.