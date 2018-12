Flix-Bus, o “Uber dos autocarros”, baixa preço das viagens entre Portugal e Espanha

A FlixBus, uma empresa alemã que muitos apelidam de ‘Uber’ do transporte rodoviário de passageiros em autocarro, vai reduzir os preços-base dos bilhetes entre Portugal e Espanha e reforçar os serviços durante esta época natalícia.

“Quase 9.400 portugueses estudam fora do país com bolsa Erasmus e Portugal acolhe mais de 3.000 estudantes estrangeiros. Nas próximas semanas, dois em cada três Erasmus viajam de regresso a casa”, sublinha um comunicado da FlixBus.

Por outro lado, “o Natal é o segundo período de férias com o maior trânsito de viajantes de longa distância do ano”. “Entre os viajantes estão os estudantes Erasmus. Com o intuito de responder à procura durante a época natalícia, a FlixBus reforça os seus serviços de e para Portugal, nomeadamente aumentando a oferta noturna, a preferida pelos estudantes para viagens de longa distância”, adianta o referida nota.

Em paralelo, a FlixBus vai reduzir o preço dos bilhetes entre Portugal e Espanha reduzidos em função da distância percorrida.

“A FlixBus implementou, também, uma alteração no cálculo do valor final dos seus preços dinâmicos para viagens entre Portugal e Espanha. Continuando a variar em função da procura e da antecedência da reserva, os preços-base para viagens entre estes dois países sofreram uma redução e passam a ser de 5,99 euros para ligações de 1 a 300 quilómetros; de 9,99 euros para ligações de 301 a 700 quilómetros; e 19,99 euros para ligações a partir de 701 quilómetros”, explica a empresa.

A FlixBus adianta ainda que, de acordo com vários inquéritos internos, dois em cada três estudantes Erasmus passarão as férias de Natal nas suas casas e muitos deles viajam de autocarro.

“Tendo em conta este dado, juntamente com o aumento geral da procura durante a época natalícia, a FlixBus, que conta com 16 linhas regulares de autocarros que ligam Portugal a países como Espanha, França e Luxemburgo, reforçou a sua oferta de serviços neste período”.

Elena Compte, diretora de comunicação da FlixBus, afirma que “o valor médio da bolsa Erasmus é de 255 euros por mês, e muitos estudantes não têm outros rendimentos, ou seja, o preço do transporte, muitas vezes, determina se os estudantes podem, ou não, visitar a sua família”.

“Além disso, os estudantes Erasmus são um dos públicos que mais partido pode tirar dos serviços da FlixBus, uma vez que têm dias de férias suficientes para viajar de autocarro e para passear pelos locais entre os seus destinos finais. Conhecer melhor esses locais faz parte da experiência que estão a viver. Além disso, o facto de poderem transportar mais bagagem do que numa viagem ‘low cost’ de avião constitui, também, um dos atrativos”, destaca a responsável da FlixBus.

Elena Compte acrescenta que “este é um público particularmente exigente no que respeita às questões de conectividade, conforto e cuidado com o ambiente”.

“Nesse sentido, o que nunca falta nos autocarros FlixBus, para responder a estas expectativas, é ‘wifi’ grátis, pontos de carregamento para ‘tablets’ e telemóveis, espaço extra para as pernas, casas-de-banho, lanches e bebidas a preços baixos e uma frota que cumpre a norma Euro VI, a mais exigente em termos de emissões”, salienta esta responsável.

Sendo os estudantes Erasmus um dos públicos preferenciais da FlixBus, a empresa tem acordos de descontos no valor dos bilhetes para estudantes com o Card International Student Identity (ISIC) e para membros da Erasmus Student Network (ESN). A FlixBus está a operar no mercado nacional do transporte rodoviário coletivo de passageiros para outros países europeus desde 2017 e aguarda a liberalização do setor para operar também nos trajetos do mercado doméstico.