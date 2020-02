FlixBus expande operação internacional a partir de Portugal

A FlixBus anunciou que vai expandir a operação internacional a partir de Portugal para França e Europa central com integração das redes da Eurolines France e Socitransa.

A FlixBus, que reclama ser o maior operador europeu de transporte rodoviário de longa distância na Europa, anunciou hoje, dia 12 de fevereiro, um acordo de parceria estratégica com a empresa Socitransa (Iberocoach), no seguimento do processo de aquisição da Eurolines France em 2019.

“Este acordo prevê a integração da operação internacional das três empresas nas ligações de Portugal a cidades francesas, espanholas, belgas, suíças, alemãs e no Luxemburgo. Com este acordo, a rede da FlixBus irá, a partir de abril, conectar mais de 80 cidades portuguesas a mais de 100 destinos na Europa”, garante um comunicado da transportadora rodoviária de passageiros, acrescentando que, a partir de abril, “a FlixBus irá operar em parceria com a Socitransa com um modelo de estreita cooperação que prevê a partilha de receitas”.

O mesmo documento acrescenta que “a FlixBus será responsável pelo planeamento de rede, modelo de preços, otimização das linhas, atendimento ao cliente, controlo de tráfego, marketing e venda de bilhetes”, acrescentando que “todos os bilhetes serão também vendidos nos pontos de venda da Eurolines France e Socitransa, através da plataforma tecnológica da FlixBus que é já utilizada por mais de 23.000 agências em todo o mundo”.

“Em 2019, a Socitransa transportou 80 mil passageiros no corredor de linhas de Portugal para o resto da Europa. Com a nova parceria, a Socitransa é o parceiro ideal para gerir com a máxima qualidade a operação do dia a dia: da frota de autocarros à gestão da equipa de motoristas, sempre com o apoio da equipa de controlo de tráfico da FlixBus”, assegura o referido comunicado.

Segundo os responsáveis da Flixbus, “relativamente à operação, a nova rede de viagens será otimizada e ampliada, chegando a mais destinos a partir de Portugal para a Europa.

“Esta rede continuará a ser feita numa tipologia ‘hub & spoke’ [com um polo a alimentar outros pontos da rede], com um centro de operações onde a maioria das linhas irão convergir. Será um processo de integração gradual que, numa fase inicial, irá manter a imagem das empresas parceiras no exterior dos autocarros. A frota de autocarros irá operar em conformidade com os padrões de qualidade FlixBus, enquanto mantém os serviços apreciados pelos passageiros neste tipo de viagem: possibilidade de transportar duas peças de bagagem até 20kg gratuitamente, tomadas elétricas, ‘wi-fi’ gratuito a bordo, casa de banho, entre outros serviços FlixBus que serão adicionados e que tornarão as viagens mais confortáveis”, destaca o referido comunicado.

Para os responsáveis da FlixBus, “na prática, isto irá criar uma rede de viagens otimizada e mais eficiente, com mais frequências, viagens mais rápidas, horários melhorados e que vão ao encontro das necessidades dos passageiros”.

“Estamos muito contentes com este acordo com o nosso parceiro Socitransa. Este é um passo muito importante na história da operação internacional da FlixBus, que irá com este acordo conectar mais cidades portuguesas a outros destinos na Europa. Sabemos que os milhares de passageiros que todos os meses utilizam as redes da Socitransa ou da Eurolines France em viagens de longa-distância estão habituados a um tipo de serviços que iremos, naturalmente, manter. Além disso, com a excelente experiência operacional da Socitransa, o nosso conhecimento tecnológico será aplicado para otimizar todas as linhas da operação e melhorar a qualidade do serviço, oferecendo preços imbatíveis e horários com mais frequências”, garante Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus em Portugal e Espanha.

O mesmo responsável assinala que, “em 2019, a FlixBus triplicou o número de passageiros de/e para Portugal em toda a operação e, com esta parceria, a expetativa é que a tendência de crescimento continue”.

“Em breve, esta extensa rede internacional será complementada com uma oferta completa de serviços de transporte de Expressos”, promete Pablo Pastega.

Por seu turno, Fernando Vila Camino, gerente do Grupo Socitransa, sublinha que, “depois de mais de dois anos a trabalhar com a FlixBus, unimo-nos agora para melhorar a oferta de Portugal ao resto da Europa”.

“Acreditamos que com esta colaboração será possível gerar a melhor e mais completa oferta do mercado e reforçar o nosso crescimento ao nível de receitas. Aliar a nossa experiência neste tipo de linhas de longa distância à moderna plataforma tecnológica da FlixBus e rede irá permitir-nos ganhar vantagem competitiva e crescer em conjunto”, acredita este responsável.