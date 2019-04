FMI alerta para excesso de dívida pública no capital dos bancos portugueses

A ligação financeira entre o risco soberano e os bancos está reforçada em países mais endividados. “As carteiras títulos do governo nos sistemas bancários domésticos, em percentagem do total dos ativos, são maiores em vários países, particularmente na Bélgica, Itália, Portugal e Espanha”, diz o FMI que alerta para o facto de num “cenário severo, as subidas acentuados das yields das obrigações soberanas poderem gerar perdas significativas para os bancos em Itália, Portugal e Espanha, em particular”, diz o FMI.

Os quatro maiores bancos nacionais, segundo dados recentes, detém juntos 19,6 mil milhões de euros de dívida do Estado português.

O alerta foi dado num relatório do FMI intitulado “Global Financial Stability Report: Vulnerabilities in a Maturing Credit Cycle”.

(em atualização)