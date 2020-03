FMI e Banco Mundial disponíveis para “utilizar os instrumentos disponíveis” para minimizar impacto do coronavírus

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial dizem-se empenhados em trabalhar com as instituições internacionais e os líderes dos países para conter o impacto do coronavírus e sinalizam que têm financiamento disponível para os países responderem a situações de necessidade.

“O FMI e o Grupo Banco Mundial estão prontos para ajudar os países membros a enfrentar a tragédia humana e o desafio económico colocado pelo vírus COVID-19. Estamos ativamente empenhados com as instituições internacionais e as autoridades nacionais, com especial atenção aos países pobres onde os sistemas de saúde são os mais fracos e as pessoas são mais vulneráveis”, sublinharam Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, e David Malpass, presidente do Grupo do Banco Mundial, numa declaração conjunta divulgada esta segunda-feira.

Os dois líderes dizem que irão “utilizar os instrumentos disponíveis o máximo possível, incluindo financiamento de emergência, aconselhamento sobre políticas e assistência técnica”, assinalando ter “facilidades de financiamento rápido, que coletivamente, podem ajudar os países a responder a um amplo leque de necessidades”.

“O fortalecimento dos sistemas nacionais de vigilância e resposta à saúde é crucial para conter a disseminação deste e de quaisquer futuros surtos”, acrescentam.

“A cooperação internacional é essencial para lidar com o impacto da saúde e económico e do vírus COVID-19. O FMI e o Grupo Banco Mundial estão totalmente comprometidos em dar o apoio que as pessoas nos países membros esperam de nós”, concluíram.