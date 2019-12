FNAC abre em Torres Vedras a 33ª loja em Portugal

A FNAC prossegue, hoje, dia 6 de dezembro, o seu projeto de expansão no mercado nacional, ao abrir a sua 33ª loja em território português.

Com um investimento de cerca de 400 mil euros, a FNAC abre hoje mais um espaço FNAC Connect.

“A presença da FNAC em Torres Vedras revela uma aposta da marca na aproximação à população da Região Oeste, numa área de influência com mais de 240 mil habitantes. Localizada no Arena Shopping, a loja conta com 12 colaboradores diretos. Tem uma dimensão comercial de 236 metros quadrados, onde está disponível uma oferta variada de produtos e serviços para os apaixonados por tecnologia, cultura e lazer”, revela um comunicado da cadeia francesa de retalho especializado.

De acordo com o documento, “esta abertura insere-se no reforço da estratégia omnicanal da FNAC através do crescimento do conceito ‘Connect’, que possibilita ao cliente uma experiência de compra rápida e de fácil acesso”.

Para Nuno Luz, diretor geral da empresa em Portugal, “esta FNAC Connect surge inserida na estratégia da nossa marca em apostar no conceito de proximidade”.

“Neste sentido, o nosso plano de desenvolvimento visa implementar lojas com espaços mais reduzidos e maximizar as potencialidades da omnicanalidade, ao facilitar o acesso às referências disponíveis em loja e os produtos do nosso catálogo ‘online’. Este é o caminho que encontramos para chegar a cada vez mais populações e oferecer-lhes a solução para as suas necessidades e paixões”, defende este responsável da FNAC Portugal.

“A FNAC Connect caracteriza-se por ser uma loja com uma forte componente omnicanal e de serviços. Isto vai permitir que, para além dos produtos disponíveis em loja, os clientes possam aceder a seis milhões de artigos do catálogo, através dos vários fluxos omnicanal, disponíveis na manhã do dia seguinte. Neste espaço, é ainda possível encontrar uma ‘Clínica FNAC’ com equipa dedicada, com vários serviços ‘express'”, assinala o referido comunicado.

A nova loja da FNAC em Torres Vedras abre hoje ao público, mas já ontem às 18 horas foi alvo de um evento de inauguração com o surfista Tiago Pires, mais conhecido por ‘Saca’, que é o padrinho desta nova unidade comercial.