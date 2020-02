FNAC passa a vender produtos em segunda mão

A FNAC decidiu dar nova vida a equipamentos usados e criou o serviço ‘FNAC Restart’, dedicado a produtos recondicionados, com o objetivo de fomentar escolhas de consumo mais sustentáveis.

“Já é possível encontrar produtos recondicionados à venda na FNAC. Com o lançamento do novo serviço FNAC Restart, a insígnia pretende dar uma segunda vida a equipamentos usados, sempre com a garantia FNAC, promovendo assim a economia circular e uma escolha ecológica consciente”, garante um comunicado desta cadeia de retalho especializado.

Segundo os responsáveis da empresa, “o FNAC Restart surge na sequência do programa de retomas que a FNAC, no âmbito da sua política de responsabilidade social, iniciou em 2019 e que visa promover a retoma de artigos usados dos seus clientes, através da possibilidade de usá-los como meio de pagamento na compra de artigos novos”.

“Estes equipamentos usados passam a ser considerados recondicionados após uma avaliação especializada realizada por técnicos certificados, que inclui limpeza, manutenção, testes rigorosos e de configuração”, assegura o referido comunicado.

A FNAC assinala ainda que, “durante o processo de avaliação são atribuídas ‘grades’ aos equipamentos que indicam de forma clara e transparente ao cliente que irá adquirir o equipamento recondicionado, se o mesmo está a ser vendido ‘Como Novo’, ou com ‘Ligeiros Sinais de Uso’ ou com ‘Sinais de uso evidente'”.

“Desta forma, todos estes artigos são devolvidos ao mercado com 12 meses de garantia na FNAC”, garantem os responsáveis da cadeira retalhista francesa.

Segundo Tiago Figueiroa, diretor de logística da FNAC Portugal, “os recondicionados são artigos aos quais potenciamos a reutilização após um minucioso processo de avaliação com o objetivo de disponibilizá-los em bom estado a outros clientes”.

“Mas, acima de tudo, conseguimos oferecer alternativas de consumo aos nossos clientes, disponibilizando-lhes uma escolha mais sustentável e socialmente responsável, e é isto que faz o serviço FNAC Restart ser uma das apostas mais importante da FNAC para este início de ano”, defende este responsável.