Foi vítima de fraude online? Saiba o que fazer

Com a transformação digital encontramos cada vez mais consumidores que optam por realizar as suas operações do dia-a-dia digitalmente, utilizando a internet como aliada em virtude da sua comodidade e facilidade e deixando de se dirigir presencialmente aos estabelecimentos comerciais, administração pública ou balcões de apoio.

Porém, é necessário estar atento à segurança das suas contas e privacidade de dados pessoais. A internet, para além das inegáveis vantagens, apresenta riscos. Assim, se for vítima de fraude on-line deve agir o mais rapidamente possível.

No caso de fraude ou apropriação indevida das credenciais de acesso ao homebanking e/ou do cartão bancário, o primeiro passo que o consumidor deve dar será o de contactar o banco.

Deve fazê-lo para os contactos indicados no respetivo contrato ou nos extratos mensais, também acessíveis na lista de emissores de cartões no sítio do Banco de Portugal.

Deve pedir imediato cancelamento das credenciais de acesso ao homebanking e/ou do cartão, indicando o seu número da conta e/ou do cartão.

Em seguida, deve participar a fraude às autoridades policiais (PSP, GNR ou PJ). Só assim podemos diminuir estes casos de fraude.

Na eventualidade de terem sido realizadas transações ou operações não autorizadas, saiba que pode ter de suportar um valor máximo de 50 euros.

É importante alertar o consumidor para a obrigação de cumprir todas as regras de segurança on-line e na utilização do cartão, agindo sempre com responsabilidade, sob pena de ser responsabilizado pelas transações efetuadas.

Consulte aqui a lista de emissores de cartões do BdP:

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentosrelacionados/contactosdosemissorescartoes.pdf

Se precisar de ajuda, conte com a DECO.