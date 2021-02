Foot Locker vai investir 275 milhões em 2021 com foco na recuperação económica

A retalhista norte-americana conhecida pelo calçado desportivo, anunciou que vai investir 275 milhões de dólares (227,2 milhões de euros) em 2021 com o objetivo de regressar aos níveis pré-crise. Em 2020 a empresa investiu 155 milhões de dólares (128,3 milhões de euros) e encerrou os últimos três meses do ano com um crescimento de 9%, segundo o portal “Palco 23”.

Grande parte do capital será usado para aprimorar as capacidades e a infraestrutura digital da empresa, fortalecer a experiência digital e realizar iniciativas para otimizar a cadeia de valor. O plano também inclui investimentos para acelerar o desenvolvimento de uma rede de lojas fora dos centros comerciais.

Richard Johnson, CEO da Foot Locker, refere que “melhorar a nossa posição financeira permite-nos realizar essas iniciativas, enquanto, ao mesmo tempo, continuamos comprometidos com o nosso programa de recompra de ações”.

“Devido ao seu porto e, diante das incertezas da pandemia, manteremos uma certa flexibilidade e disciplina no que diz respeito aos nossos investimentos”, acrescentou o executivo. Junto com o investimento esperado, a Foot Locker também anunciou o aumento dos seus dividendos para 0,2 dólares por ação.

A Foot Locker possui três mil lojas, a maioria franquias, em 28 países da América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia e está sediada em Nova Iorque. A empresa encerrou os últimos três meses do ano (período encerrado a 31 de outubro passado) com um crescimento de 9%, para 2,1 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros).

No acumulado do ano, porém, a empresa ainda arrastou o impacto da paralisação dos negócios devido à Covid-19 e acumulou uma quebra de 7,34% nas suas vendas, faturando 5,3 mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros), face aos 5,7 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de euros) um ano antes.