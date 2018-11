Forall Phones inaugura terceira loja em Portugal

A empresa portuguesa de venda de smartphones seminovos inaugura esta quinta-feira a terceira loja física no país. Depois da capital e da ‘Invicta’, desta vez, a startup apostou em Leiria. O grupo, que abriu portas em Lisboa em outubro do ano passado e no Porto em maio, escolheu a Beira Litoral numa aposta de crescimento e de aproximação ao público jovem e estudante.

“Sempre vi nesta cidade, lugar onde nasci, um enorme potencial para abrir um espaço Forall Phones. Tenho acompanhado de perto o crescimento da cidade e acredito já que fazia falta uma empresa jovem e em crescimento exponencial como a nossa, que investe nos seus jovens e que permite que todos tenham acesso à melhor tecnologia, a preços acessíveis”, refere o CEO da Forall Phones, José Costa Rodrigues.

Para o jlovem empresário de 22 anos, Leiria era “a escolha óbvia”. “Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e levar a todos os cantos do país este conceito inovador”, explicou.

Segundo o fundador da marca, a Forall Phones já poupou mais de 2 milhões de euros aos portugueses e mais de 400 toneladas de lixo eletrónico em vendas de telemóveis em segunda mão.