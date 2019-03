Foram produzidos mais 33% de automóveis nas fábricas portuguesas em fevereiro

O mês de fevereiro em Portugal revelou uma produção de 31.852 veículos automóveis, valor que correspondeu a um aumento de 33%, face ao mesmo período do último ano, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em termos acumulados nos dois primeiros meses de 2019 saíram das fábricas nacionais 62.778 veículos, mais 27,6% do que em igual período do ano anterior. Estes números confirmam de acordo com a ACAP “a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”.

O continente europeu continua a líderar nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com 98,5%. Entre os países que recebem um maior número de veículos proveniente de Portugal, encontram-se a Alemanha (21,4%), a Itália (15,4%), a França (13,5%) e o Reino Unido (10,9%).carros