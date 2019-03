Forbes: Dona da L’Oréal é a nova mulher mais rica do mundo (mas há mais)

É preciso descer até à posição número 15 do ranking da Forbes para encontrar Francoise Bettencourt Meyers, neta da fundadora da L’Oréal e presidente do conselho de administração da marca de beleza desde 1997. A empresária de 65 anos, que possuí cerca de 33% da empresa de cosméticos, é a mulher mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em 43,6 mil milhões de euros, destronando Alice Walton, a única filha de Sam Walton, fundador do Wallmart, que ocupava o primeiro lugar feminino da lista da revista americana desde 2017.

A família Walton possui ainda a maioria da multinacional americana, apesar de Alice não representar o conselho administrativo da empresa. Em 2011, a empresária de 69 anos inaugurou um museu de arte contemporânea na sua terra natal, a cidade de Bentonville, no estado de Arkansas, que expõe uma famosa coleção de obras dos conhecidos pintores Rockwell e Warhol. Estima-se que Walton tenha cerca de 39,2 mil milhões de euros na conta bancária, colocando-a na posição número 17 de uma lista de cerca 2153 milionários.

A neta do inventor do chocalate Mars também é presença assídua na lista da Forbes. Jacqueline Mars é a terceira mulher mais rica do mundo, com um império de 21,1 mil milhões de euros. Com quase 80 anos, a empresária e investidora americana trabalhou na empresa de doces durante mais de 20 anos e reformou-se em 2016.

Gina Rinehart é outro nome a ter em conta: é a cidadã mais rica da Austrália, a nona mulher mais rica do mundo e ocupa a posição número 75 da lista total de milionários. Rinehart fez fortuna na indústria do ferro, depois do pai, Lang Hancock, lhe ter deixado uma empresa falida. A somar à exploração desta matéria prima, a empresária controla ainda um negócio de gado, considerado o terceiro maior do país.

A co-fundadora da Bet365, uma conhecida plataforma de apostas online, é outra magnata da lista. Com uma fortuna avaliada em 13.4 mil milhões de euros, Denise Coates, de 51 anos, foi notícia no ano passado depois de ser revelado o seu salário líquido anual. A empresária inglesa recebe 308 milhões de euros por ano, o que equivale a cerca de 25,6 milhões de euros por mês, três vezes mais do que Tim Cook, CEO da Apple, amealhou por administrar a empresa mais valiosa do mundo. Coates encontra-se em