Forbes: Estas são as 10 pessoas mais ricas do mundo

1. Jeff Bezos e família (131 mil milhões de dólares)

O empresário de 55 anos, fundador e presidente executivo da gigante do e-commerce Amazon, e a sua família faturaram 19 mil milhões de dólares nos últimos 12 meses, estabelecendo a sua fortuna em 131 mil milhões de dólares. Jeff Bezos é dono do jornal norte-americano “The Washington Post” e da empresa aeroespacial Blue Origin, famosa por estar a desenvolver um foguetão para voos comerciais, mas é a Amazon a sua galinha dos ovos de ouro, ainda que este apenas detenha uma participação de 16%.

2. Bill Gates (96,5 mil milhões de dólares)

O co-fundador da Microsoft atua hoje em dia mais como filantropo do que como empresário. Atualmente, preside com a mulher Melinda Gates a Fundação Bill & Melinda Gates, a maior fundação de caridade privada do mundo que já entregou 35,8 mil milhões de dólares. Enquanto empresário, Bill Gates investe em diversos tipos de empresas, dentendo apenas cerca de 1% das ações da Microsoft.

3. Warren Buffet (82,5 mil milhões de dólares)

O “oráculo de Omaha” é um dos investidores mais bem sucedidos do mundo. A partir da Berkshire Hathaway, Buffer detém mais de 60 empresas.

4. Bernard Arnault e família (76 mil milhões de dólares)

O presidente da LVMH gere um império de 70 marcas e é o patrono por trás do museu da Fundação Louis Vuitton.

5. Carlos Slim Helu e família (64 mil milhões de dólares)

O homem mais rico do México e a sua família controlam a maior empresa de telecomunicações da América do Sul, a America Movil. Slim também possui participações nos setores da construção civil mexicana, de bens de consumo e empresas de mineração e imobiliário. Este empresário controla, ainda, 17% do jornal norte-americano “The New York Times”.

6. Amancio Ortega (62,7 mil milhões de dólares)

Ortega é o empresário do retalho mais rico da Europa, sendo considerado um pioneiro dos chamados “pronto-a-vestir”. Fundador e dono de 60% da Inditex, que controla a cadeia de lojas Zara, Amancio Ortega ganha habitualmente 400 milhões de euros anuais, em dividendos. Este empresário investe os seus ganhos, segundo a “Forbes”, em imóveis nas cidades de Madrid, Barcelona, Londres, Chicago, Miami e Nova Iorque.

7. Larry Ellison (62,5 mil milhões de dólares)

Ellison co-fundou a Oracle, em 1977, e só deixou a liderança da empresa de softaware em 2014 – ainda detém o cargo de diretor tecnológico. Entre os seus investimentos, contam-se os 9,3 mil milhões de dólares investidos na compra da Netsuite, em 2016, e a aquisição de 3 milhões de ações da Tesla, no início de 2018 – desde de dezembro do ano passado que integra o conselho de administração da empresa de Elon Musk.

8. Mark Zuckerberg (62,3 mil milhões de dólares)

O criador da rede social Facebook conseguiu manter o seu património após o escândalo com a Cambridge Analytica, a consultora que usou indevidamente informação privada de milhões de utilizadores do Facebook.

9. Michael Bloomberg (55,5 mil milhões de dólares)

Bloomberg já foi o mayor de Nova Iorque – cargo idêntico a presidente de uma câmara municipal – e agora o seu nome é referido para a corrida à Casa Branca, em 2020. Michael Bloomberg é co-fundador da agência de informação financeira Bloomberg, detendo 88% da empresa de media.

10. Larry Page (50,8 mil milhões de dólares)

Larry Page é o líder da Alphabet, a empresa-mãe da Google, que co-fundou em 1998.