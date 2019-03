Forbes: Maria Fernanda Amorim tem a maior fortuna de Portugal e a 379ª a nível mundial

Maria Fernanda Amorim – e a sua família – é a única referência a Portugal na lista dos bilionários da revista Forbes, na edição de 2019. Classificada em 379º lugar a nível mundial, a fortuna de Maria Fernanda Amorim, viúva do empresário Américo Amorim, está avaliada em 4,8 mil milhões de dólares. Entre os principais ativos consta a participação de 18% detida na Galp, empresa presidida pela sua filha primogénita Paula Amorim.

Na comparação de Portugal com Espanha, as disparidades na lista de bilionários vão muito além da diferença de dimensões ao nível do Produto Interno Bruto dos dois países ibéricos, porque Espanha figura com uma lista de 29 bilionários, detentores de uma riqueza total da ordem dos 119,3 mil milhões de dólares.

Na edição de 2019 dos “Bilionários” da Forbes regista-se uma queda no número de bilionários e no valor da sua riqueza – é o segundo ano em que isso acontece numa década – o que para a Forbes mostra que os mais ricos não estão imunes às oscilações da economia, nem às fraquezas dos mercados de capitais.

Em 2019 há 2153 bilionários, ou seja, menos 55 que em 2018, dos quais 994 – que correspondem a 46% do total – estão menos ricos que no ano anterior. Também os “ultra-ricos” valem 8,7 milhões de milhões de dólares – ou na designação americana, 8,7 “triliões” de dólares, o que traduz uma queda de 400 mil milhões de dólares relativamente a 2018. Finalmente, na lista de 2019, há um total de 247 bilionários que desceram no ranking face à posição que ocuparam em 2018, o que corresponde ao maior conjunto de “quedas” desde 2009, no auge da crise financeira global.

O continente americano com os EUA e o Brasil é a única zona geográfica onde o número de bilionários aumentou de 2018 para 2019, liderado pelos EUA onde há 607 bilionários, que incluem 14 dos titulares mais ricos do grupo dos 20 maiores bilionários. Jezz Bezos, com 131 mil milhões de dólares, continua a ser o homem mais rico do planeta, seguido por Bill Gates, com 96,5 mil milhões de dólares.