Forever 21 avança com reestruturação e fecha lojas

A cadeia de retalho Forever 21 avançou com um processo de reestruturação para evitar a insolvência. Os problemas financeiros da marca de roupa eram conhecidos e o risco de falência tornou-se maior nos últimos meses, à medida que as negociações com os credores fracassavam. No entanto, a empresa norte-americana decidiu agora ativar o “Capítulo 11”da legislação local no Tribunal de Insolvências dos Estados Unidos da América para Delaware, o que lhe permite facilitar uma reestruturação a nível global.

A retalhista defende, em comunicado, a que, ao recorrer a estas ferramentas legais, pode concentrar-se nas partes centrais e lucrativas das suas operações. No entanto, essa reestruturação implica a saída da maioria das suas localizações internacionais na Ásia e na Europa – ou seja, o encerramento de lojas da marca. Ainda assim, a Forever 21 diz que continuará presente no México e na América Latina.

A Forever 21 recebeu ainda um financiamento de 275 milhões de dólares (aproximadamente 251 milhões de euros) de bancos como o JPMorgan Chase e uma injeção de capital de 75 milhões de dólares (cerca de 69 milhões de euros) por parte de fundos de investimento, entre os quais o TPG Sixth Street Partners. “Com este capital, a Forever 21 pretende operar da maneira normal, cumprindo todas as políticas da empresa, incluindo cartões-presente, devoluções, trocas, reembolsos e compras de vendas”, assegura a cadeia de lojas.

“Este foi um passo importante e necessário para garantir o futuro da nossa empresa, o que nos permitirá reorganizar os nossos negócios e reposicionar a Forever 21”, afirmou Linda Chang, vice-presidente executiva.

Fundada em 1984 por Do Won Chang, a empresa detém mais de 800 lojas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na América Latina. Em Portugal existe apenas um estabelecimento comercial da marca, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. No ano fiscal de 2017, a Forever 21 apresentou receitas de 3,4 mil milhões de dólares (na ordem dos 3,1 mil milhões de euros).