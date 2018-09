Formação, inovação e tecnologia definem a nova geração

São jovens empresários, players do mercado e o Diário Imobiliário falou com alguns para perceber o que trazem de novo, quais as expetativas e o que querem mudar no setor. Hugo Santos Ferreira, vice-presidente da APPII – Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, é um dos exemplos de quem nos últimos anos, deu um novo impulso e trouxe dinamismo a uma das associações mais representativas do país. “Penso que é sempre bom quando vemos “sangue novo”, “fresco”, com toda a “garra” típica de uma nova geração a entrar numa área de atividade e isso é perfeitamente visível no nosso mercado. Estes profissionais têm sabido agarrar o mercado com toda a pujança, trazendo novos conhecimentos, ideias, estratégias e inovação, o que em muito veio alargar os horizontes de um mercado que era muito conservador e tradicional”, refere.

Todos são peremptórios em dizer que não se trata de quebrar com o passado, até porque essa experiência é a maior aprendizagem para o futuro. “Somos uma geração muito apta a ouvir os mais velhos, os que têm mais experiência que nós, o que depois podemos fazer é capitalizar todo esse know how que sempre vem da experiência, de forma a integrá-lo e colocá-lo ao dispor dos novos conhecimentos e da nova tecnologia, originando algo que sempre será um plus”, admite o responsável.

João Sousa, CEO do JPS Group é um jovem promotor que está a desenvolver alguns dos grandes empreendimentos na zona da Grande Lisboa. João Sousa, admite que “os novos players reinventam-se e procuram projetos que sejam viáveis independentemente das zonas onde se inserem”. O responsável acrescenta que atualmente existe por exemplo, um maior cuidado por parte desta geração de promotores na satisfação do cliente desde o início do processo até ao final e um maior cuidado na gestão do investimento para evitar “derrapagens” na obra. “Todos os processos estão muito mais profissionalizados. Há uma grande preocupação com o cumprimento do que é prometido. As novas tecnologias são fundamentais”, explica.