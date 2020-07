Fórmula 1 alia-se ao Zoom para aliviar o impacto negativo da receita

A Fórmula 1 está à procura de alternativas para aliviar o quebra de receitas na área da hospitalidade. Com esse objetivo, a Liberty Media, gestora do Campeonato Mundial de Automobilismo, chegou a um acordo com a plataforma de videochamadas Zoom para oferecer experiências virtuais que substituem a atividade nas pistas, segundo o portal “Palco23”.

O objetivo da parceria é oferecer experiências virtuais no Paddock Club – o negócio de convidados VIP que gerou 358 milhões de dólares (313 milhões de euros) em 2019, através do Zoom.

Os valores do contrato não foram divulgados, mas segundo o Financial Times, será um contrato de seis dígitos. O Zoom ficará encarregue de criar um serviço de hospitalidade virtual que, embora não seja capaz de conter totalmente a perda dessas receitas, tentará mitigar em parte.

O negócio de hospitalidade representou 17,7% da receita da Fórmula 1 em 2019, o equivalente a 358 milhões. Os bilhetes de acesso à área VIP virtual custarão 3.800 dólares (3.331 euros) nos dois dias de cada corrida na Europa. Os visitantes virtuais vão poder deslocar-se para diferentes locais, votar nas pesquisas e ouvir motoristas e mecânicos.

Ben Pincus, diretor comercial da Fórmula 1 no final de 2019 comentou o acordo “sabemos que é muito diferente, mas queremos que seja um acréscimo e queremos garantir que as pessoas se envolvam”. O Zoom, por sua vez, já trabalhou com clubes da Premier League, como o Manchester City ou o Arsenal, para desenvolver experiências semelhantes.