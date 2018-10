Fortuna de 33,9 mil milhões faz de Jack Ma o homem mais rico da China

O empresário chinês Jack Ma, fundador gigante asiático do comércio electrónico Alibaba, tornou-se, novamente, no homem mais rico da China com uma fortuna de 33,9 mil milhões de euros, segundo a avaliação da revista “Hurun Report”, revelada esta quarta-feira.

Jack Ma, de 54 anos, recuperou um estatuto que já tinha alcançado em 2014. Na origem da recuperação do “trono” está a recente capitalização de 390 mil milhões de dólares (338,5 mil milhões de euros) da Alibaba, o que tornou a gigante do e-commerce na mais valiosa da China e a décima em todo o mundo.

Atrás de Ma, surge o proprietário do conglomerado Evergrande, Xiu Jiayin, de 60 anos. A fechar o top 3 surge o fundador da Tencent, Pony Ma Huateng, de 47 anos, com uma fortuna de 30,3 mil milhões de euros.

Jack Ma, um pioneiro dentro da Grande Muralha

O seu trajecto de Jack Ma, desde 1995, colou-o definitivamente à sorte da Internet no mais populoso país do mundo. Fruto de circunstâncias estranhas, ele foi pioneiro da ‘web’ na China. Um dia, numa visita à Grande Muralha, conheceu Jerry Yang, um jovem da Universidade de Stanford oriundo de Taiwan e com ligações à Yahoo! Desde aí ficaram amigos e descobriram que tinham “culturas de empresa muito similares, com valores semelhantes”, disse Jack Ma.

Sete anos depois tornaram-se sócios numa das parcerias estratégicas de maior alcance na Ásia. Jack conseguiu reunir mais de 100 milhões de dólares entre 1999 e 2004 provenientes de investidores internacionais institucionais, como o Softbank japonês, a Fidelity Investments e a Venture TDF China, o que lhe permitiu apostar “na convergência na cadeia de valor do comércio eletrónico, o que hoje já é copiado por outros em todo o mundo”.

Este empresário acredita muito na perseverança. Nascido em Hangzhou, na China, aperfeiçoou o seu inglês conversando com os turistas num hotel da cidade. Candidatou-se duas vezes, sem sucesso, à universidade, e por fim entrou numa faculdade local de formação de professores. Depois de se candidatar inutilmente a vários empregos, incluindo secretário do gerente de uma loja da Kentucky Fried Chicken, fez um empréstimo de dois mil dólares para fundar um site chamado China Pages. Mais tarde angariou 60 mil dólares de 18 amigos e, trabalhando no seu apartamento, fundou a firma que viria a ser a Alibaba.

Hoje, MA é o homem mais rico da China, um mês depois de ter anunciado que vai abandonar a liderança da Alibaba.