Fórum Carreiras. 70 empresas recrutam na Católica-Lisbon

Cerca de 70 empresas nacionais e internacionais de setores tão diversos como auditoria, consultoria, tecnologia, retalho, grande consumo, telecomunicações, banca e serviços financeiros, educação e energia estão durante esta terça-feira na Católica-Lisbon a recrutar no âmbito do Fórum Carreiras 2020.

A iniciativa, que vai já na sua 16ª edição, tem como principal objetivo o estabelecimento de contacto entre as empresas e os alunos de licenciatura e mestrado de Gestão, Economia e Finanças da Faculdade. Este ano as empresas pretendem divulgar as oportunidades de recrutamento para estágios, mas também para posições permanentes dentro e fora de Portugal.

O evento que é aberto a todos os alunos da instituição deverá mobilizar para cima de 500 alunos.

A taxa de empregabilidade da Católica-Lisbon é, segundo dados da instituição, de 71% antes da conclusão do curso e de 98% entre três a seis meses após a graduação, no caso dos mestrados, chegando aos 99,6% no caso das licenciaturas.

Além da mostra, o Fórum Carreiras envolve atividades, como ‘recruitment challenges’ lançados aos alunos por muitas empresas. Amanhã terça, segundo dia da iniciativa, logo pela manhã, um dos clubes de alunos da escola desafia os presentes para o debate, subordinado ao mote “Equality for All”, envolvendo uma empresa, uma start-up, um antigo aluno e atuais alunos. O debate, em língua inglesa, tem como tema “How you can stand out by having a positive impact on your business environment” – os benefícios e desafios de se terem equipas diversificadas que, lideradas de forma justa e integrativa, levam a um maior sucesso das empresas.

Empresas e organizações presentes no Fórum Carreiras 2020

Accenture, AGEAS, Altice, Amorim Luxury, Autoridade da Concorrência, Banco BPI, BNI Europa, BNP Paribas, Brisa, Calzedonia, CMVM, Coca-Cola European Partners, CTT, Deloitte, Delta Cafés, EDP, EY, Fidelidade, Grupo Auchan, HAYS, Jerónimo Martins, José de Mello Saúde (CUF), KPMG, Leroy Merlin, Lidl, L’Oreal, Makro, Mazars, Mercer, Nestlé, Neyond, NOS, P&G, Pestana Hotel Group, PwC, Roland Berger, Samsung, SAP, SIBS, Solvay, Sonae, Thales, The Navigator Company, TIMWE, Unicre, Unilever, Vodafone, Worten, CACEIS Bank (Luxembourg), European Investment Bank (Luxembourg), Google (Ireland), Johnson&Jonhson (Spain), Kraft-Heinz (Germany) e Management Solutions (Spain) serão alguns dos nomes presentes neste Fórum Carreiras 2020.