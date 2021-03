Fórum para a Competitividade estima queda de até 8,5% do PIB no primeiro trimestre

O Fórum para a Competitividade prevê uma queda em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) português de entre 3% e 6% no primeiro trimestre de 2021 e uma diminuição homóloga entre 5,5% e 8,5%.

“O confinamento mais estrito, somado ao autoconfinamento, terão tido um impacto económico acentuado, visível já nos primeiros indicadores do ano. No turismo, houve deterioração de expectativas, já sem esperança em relação à Páscoa. Destaca-se também o atraso nas vacinas e a ausência de uma campanha internacional para limpar a nossa imagem com os casos de pandemia muito elevados registados no início de 2021”, argumenta a instituição.

O gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, liderado por Pedro Braz Teixeira, alerta sobretudo para o impacto nas restrições no sector terciário, apesar de ter assistido a uma subida “um pouco surpreendente” da confiança dos consumidores portugueses no primeiro mês do ano.

“Verificou-se uma queda no mês seguinte, mais alinhada com a deterioração do sentimento no comércio a retalho. Nos serviços é que se registou uma quebra muito mais acentuada, por serem das atividades mais diretamente afetadas pelo confinamento que, desta feita, criou novas restrições um pouco surpreendentes (vendas de vestuário, livros e outros produtos nas grandes superfícies)”, argumenta.

Em relação a um dos sectores com mais impacto na economia nacional, o do turismo, o Fórum para a Competitividade reitera que se verificou uma deterioração de expectativas, nomeadamente perante o período da Páscoa – que alguns empresários e especialistas viam como tábua de salvação, mas vislumbram-se agora uma época pascal “sem esperança”.

“Destaca-se também o atraso nas vacinas e a ausência de uma campanha internacional para limpar a nossa imagem com os casos de pandemia muito elevados registados no início de 2021”, refere a entidade presidida por Pedro Ferraz da Costa.