Forum para a Competitividade prevê crescimento do PIB até 5,5% no terceiro trimestre

O Fórum para a Competitividade prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 3,5% a 5,5% no terceiro trimestre face a período homólogo.

“A economia apresentou uma evolução limitada no 3º trimestre, pelo que o Forum para a Competitividade estima que o PIB tenha crescido entre 2% e 4% em cadeia e entre 3,5% e 5,5% em termos homólogos”, segundo a nota divulgada esta quinta-feira, 7 de outubro.

Recordando que o terceiro trimestre “iniciou-se com uma subida de casos de Covid, que obrigou ao regresso de medidas de confinamento, com evidentes repercussões económicas. Ao longo do trimestre, houve um aligeirar de restrições, mas que só foram levantadas a 1 de outubro”.

Analisando a indústria, o Forum recorda que “chegou a haver quedas de produção, também potenciadas por outros dois problemas, que marcaram o trimestre: a subida dos preços da energia e os constrangimentos à produção pela escassez de componentes”.

No turismo, “prosseguiu a recuperação dual: as dormidas de residentes atingiram um novo máximo histórico em Agosto, mas as de não residentes ficaram a pouco mais de metade dos níveis pré-pandemia”.

Noutros países, “também houve alguma perda de dinamismo, partilhando as restrições decorrentes da evolução dos preços da energia e das dificuldades de abastecimento, quer devido à produção de bens intermédios quer ao próprio transporte”.